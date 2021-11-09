Karnal News: यूजी-पीजी में एक नवंबर तक ले सकेंगे दाखिला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:12 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:12 AM IST
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करनाल। जिले के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर राहत दी है। कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने के लिए दाखिला आवेदन और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर एक नवंबर कर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों के अनुसार ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से दाखिला ले सकेंगे। यूजी और पीजी के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी भी एक नवंबर तक दाखिला फीस जमा करा सकेंगे।
कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होने में अब करीब एक से डेढ़ माह का समय ही शेष रह गया है। इसके बावजूद सीटें खाली रहने के कारण दाखिला प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। यूजी में दाखिले की तिथि चौथी बार और पीजी में तीसरी बार बढ़ाई गई है। एडमिशन नोडल अधिकारी डॉ. रीतू जागलान ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने आवेदन करते समय दस्तावेज अपलोड किए हैं, उन्हें उन दस्तावेजों सहित कॉलेज पहुंचना होगा। ओपन काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों की जांच के बाद उपलब्ध सीटों के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।
यूजी की रिक्त सीटें
संस्थान कुल सीटें रिक्त सीटें
पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय
1910 240
राजकीय कन्या महाविद्यालय
980
109
जीसी असंध
360 332
जीसी बस्तली
240 180
जीसी घराैंडा
520 418
जीसी मटक माजरी
1015 678
जीसी तरावड़ी
300 198
जीसी दादूपुर रोडान
260 238
जीसी बसताड़ा
260 165
जीसी पाढा
240 182
निगदू
280 238
पीजी कॉलेज में रिक्त सीटें
कुल सीटें रिक्त सीटें
असंध जीसी कॉलेज
60
7
जीसी मटक माजरी
120
47
पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय
450 147
राजकीय कन्या महाविद्यालय
245 42
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कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होने में अब करीब एक से डेढ़ माह का समय ही शेष रह गया है। इसके बावजूद सीटें खाली रहने के कारण दाखिला प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। यूजी में दाखिले की तिथि चौथी बार और पीजी में तीसरी बार बढ़ाई गई है। एडमिशन नोडल अधिकारी डॉ. रीतू जागलान ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने आवेदन करते समय दस्तावेज अपलोड किए हैं, उन्हें उन दस्तावेजों सहित कॉलेज पहुंचना होगा। ओपन काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों की जांच के बाद उपलब्ध सीटों के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।
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यूजी की रिक्त सीटें
संस्थान कुल सीटें रिक्त सीटें
पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय
1910 240
राजकीय कन्या महाविद्यालय
980
109
जीसी असंध
360 332
जीसी बस्तली
240 180
जीसी घराैंडा
520 418
जीसी मटक माजरी
1015 678
जीसी तरावड़ी
300 198
जीसी दादूपुर रोडान
260 238
जीसी बसताड़ा
260 165
जीसी पाढा
240 182
निगदू
280 238
पीजी कॉलेज में रिक्त सीटें
कुल सीटें रिक्त सीटें
असंध जीसी कॉलेज
60
7
जीसी मटक माजरी
120
47
पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय
450 147
राजकीय कन्या महाविद्यालय
245 42