Karnal News: यूजी-पीजी में एक नवंबर तक ले सकेंगे दाखिला

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कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होने में अब करीब एक से डेढ़ माह का समय ही शेष रह गया है। इसके बावजूद सीटें खाली रहने के कारण दाखिला प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। यूजी में दाखिले की तिथि चौथी बार और पीजी में तीसरी बार बढ़ाई गई है। एडमिशन नोडल अधिकारी डॉ. रीतू जागलान ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने आवेदन करते समय दस्तावेज अपलोड किए हैं, उन्हें उन दस्तावेजों सहित कॉलेज पहुंचना होगा। ओपन काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों की जांच के बाद उपलब्ध सीटों के अनुसार दाखिला दिया जाएगा। विज्ञापन

यूजी की रिक्त सीटें

संस्थान कुल सीटें रिक्त सीटें

पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय

1910 240

राजकीय कन्या महाविद्यालय





980

109

जीसी असंध

360 332

जीसी बस्तली



240 180

जीसी घराैंडा

520 418

जीसी मटक माजरी

1015 678

जीसी तरावड़ी

300 198

जीसी दादूपुर रोडान

260 238

जीसी बसताड़ा

260 165

जीसी पाढा

240 182

निगदू



280 238

पीजी कॉलेज में रिक्त सीटें









कुल सीटें रिक्त सीटें

असंध जीसी कॉलेज





60

7

जीसी मटक माजरी





120

47

पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय

450 147

राजकीय कन्या महाविद्यालय





245 42

कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होने में अब करीब एक से डेढ़ माह का समय ही शेष रह गया है। इसके बावजूद सीटें खाली रहने के कारण दाखिला प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। यूजी में दाखिले की तिथि चौथी बार और पीजी में तीसरी बार बढ़ाई गई है। एडमिशन नोडल अधिकारी डॉ. रीतू जागलान ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने आवेदन करते समय दस्तावेज अपलोड किए हैं, उन्हें उन दस्तावेजों सहित कॉलेज पहुंचना होगा। ओपन काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों की जांच के बाद उपलब्ध सीटों के अनुसार दाखिला दिया जाएगा।यूजी की रिक्त सीटेंसंस्थान कुल सीटें रिक्त सीटेंपंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय1910 240राजकीय कन्या महाविद्यालय980109जीसी असंध360 332जीसी बस्तली240 180जीसी घराैंडा520 418जीसी मटक माजरी1015 678जीसी तरावड़ी300 198जीसी दादूपुर रोडान260 238जीसी बसताड़ा260 165जीसी पाढा240 182निगदू280 238पीजी कॉलेज में रिक्त सीटेंकुल सीटें रिक्त सीटेंअसंध जीसी कॉलेज60जीसी मटक माजरी12047पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय450 147राजकीय कन्या महाविद्यालय245 42

करनाल। जिले के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर राहत दी है। कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने के लिए दाखिला आवेदन और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर एक नवंबर कर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों के अनुसार ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से दाखिला ले सकेंगे। यूजी और पीजी के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी भी एक नवंबर तक दाखिला फीस जमा करा सकेंगे।