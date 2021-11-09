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पुलिस के अनुसार, संगीता अपने पति और दो बच्चों के साथ नीलोखेड़ी स्थित मायके से करनाल के चांद सराय स्थित अपने घर लौट रही थी। परिवार बाइक पर सवार था। जब वे तरावड़ी के नजदीक पहुंचे तो बताया जा रहा है कि सड़क पर दो ट्रक आपस में ओवरटेक कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़े अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार परिवार सड़क पर जा गिरा। हादसे में संगीता को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।बाइक चला रहे संगीता के पति को हाथ, घुटने और सिर पर चोटें आई हैं। वहीं दोनों बच्चों को भी चोटें लगीं और उन्हें टांके लगाने पड़े। हादसे के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतका के शव को करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। तरावड़ी थाना प्रभारी जगदीश ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है।