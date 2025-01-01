Karnal News: गुरबाणी से गूंजा विवेकानंद विद्यालय परिसर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:39 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
असंध। विवेकानंद विद्या निकेतन में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सुखमनी साहिब का पाठ और लंगर सेवा आयोजित की गई। प्रधानाचार्य रूप कृष्ण भट्ट की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम से विद्यालय परिसर गुरबाणी से भक्तिमय हो उठा। सभी ने गुरु चरणों में शीश नवाकर सुख-शांति की अरदास की। लंगर सेवा के जरिये गुरु नानक देव जी के समानता और सेवा भाव के संदेश को आत्मसात किया गया। वाइस प्रिंसिपल गीता, मुख्य अध्यापिका ललिता, कोऑर्डिनेटर राजेश भार्गव, दिव्या, ज्योति, वीना आदि मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन