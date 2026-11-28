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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बर्थाकायस्थ निवासी शबनम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति फल कारोबारी मोसिन ने करीब तीन महीने पहले राजस्थान में अमरूद का बाग ठेके पर लिया था। वह बाग से अमरूद तोड़कर बेचने के लिए अंबाला सिटी मंडी ले जाते थे। 26 नवंबर को भी मोसिन किराये की पिकअप में अमरूद लादकर अंबाला के लिए निकले थे। पिकअप को सहारनपुर जिले के ढंढोली खेड़ा निवासी सोयब चला रहा था, जबकि मोसिन कैबिन में आगे बैठे थे।27 नवंबर की सुबह करीब 3:05 बजे जब पिकअप 152-डी नेशनल हाईवे पर बाहरी टोल प्लाजा के नजदीक पहुंची तो अज्ञात वाहन चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में सोयब घायल हो गया जबकि मोसिन की चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई।दो बेटियों के सिर से उठा पिता का सायाशबनम ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2020 में मोसिन के साथ हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी आयत पांच साल और छोटी बेटी इनाया तीन साल की है। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। असंध थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार देर शाम अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस हादसे में शामिल वाहन और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है।