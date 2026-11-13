Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Unidentified body recovered from Western Yamuna Canal

Karnal News: पश्चिमी यमुना नहर में अज्ञात शव बरामद

Fri, 13 Nov 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Unidentified body recovered from Western Yamuna Canal
इंद्री। बढहेरी गांव के निकट पश्चिमी यमुना नहर में वीरवार शाम को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोर आबिद खान के साथ शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पुलिस जांच अधिकारी जितेंद्र के अनुसार मृतक की आयु लगभग 35 से 40 वर्ष प्रतीत हो रही है। वह फिरोजी रंग की कमीज और सफेद पतलून पहने हुए था, जबकि उसके दाहिने हाथ की कलाई पर एक धागा बंधा हुआ था। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए करनाल स्थित शवगृह भेजा गया है। पुलिस ने शिनाख्त के प्रयासों के तहत आसपास के जिलों के थानों को सूचित कर दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed