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Karnal News: बरामदे में बैठकर जुआ खेलते दो काबू

Wed, 11 Nov 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:12 AM IST
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Two Kaboos sitting on the porch gambling
करनाल। पस्ताना गांव में बरामदे में बैठकर जुआ खेल रहे दो युवकों अरुण कुमार और कोयर निवासी संजय कुमार को निगदू थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दांव पर लगी 11,270 रुपये की नकदी और जुआ खेलने में इस्तेमाल ताश की दो डिब्बियां बरामद हुई हैं। दोनों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। टीम के प्रभारी जगदीश ने बताया कि जुआ और सट्टेबाजी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत टीम पस्ताना गांव में गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि गांव में कुछ युवक बरामदे में बैठकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और दो युवकों को काबू कर लिया। ब्यूरो
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