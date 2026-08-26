करनाल में रफ्तार का कहर: ट्रक ने तीन महिलाओं को कुचला, एक की मौत; समाना बाहु के पास सड़क पार कर रही थीं तीनों

तेज रफ्तार ट्रक ने समाना बाहु के पास सड़क पार कर रही तीन महिलाओं को कुचल दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना ढाबों के पास सड़क पार करते समय हुई, जिसके बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया।

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पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, गंभीर रूप से घायल राधा को नीलोखेड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने पुलिस को तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आज परिजनों को सौंपे जाने की संभावना है।यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा की कमी और ढाबों के आसपास अवैध कटों के कारण होने वाले हादसों की ओर इशारा करती है। स्थानीय लोगों ने पहले भी इन मुद्दों को उठाया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।