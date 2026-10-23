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अलग-अलग डस्टबिनों में डालें कचरा : शैलेंद्र शर्मा

Fri, 23 Oct 2026 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 03:04 AM IST
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Throw garbage in separate dustbins: Shailendra Sharma
निसिंग। नगरपालिका प्रशासन ने वीरवार को घर-घर जाकर लोगों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों से अवगत कराया। नगर पालिका सचिव शैलेंद्र शर्मा के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। प्रेरक निशांत राणा, नवीन कुमार और सफाई दरोगा गीता रानी ने नागरिकों को चार डस्टबिन रखने की सलाह दी। इसमें हरे में गीला, नीले में सूखा, लाल में हानिकारक और काले में ई-कचरा डालने को कहा गया। शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि गंदगी अनजाने में भोजन के साथ शरीर में जा सकती है। उन्होंने कहा कि मक्खियां खाने को दूषित कर बीमार करती हैं। शर्मा ने जोर दिया कि सफाई हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसके लिए जागरूकता अनिवार्य है। इस अभियान में प्रदीप कुमार, महिपाल, कमल सहित अन्य सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। संवाद
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