Karnal News: तीन ट्रेनें निरस्त और एक परिवर्तित मार्ग से चली
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:01 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:01 AM IST
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करनाल। रविवार को रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। सुबह से लेकर रात तक लंबी दूरी की कई ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देरी पहुंचीं। तीन ट्रेनों के निरस्त होने और एक ट्रेन के परिवर्तित मार्ग से चलने के कारण भी यात्रियों को परेशान होना पड़ा।
रविवार को सबसे ज्यादा देरी से पहुंचने वाली ट्रेनों में 15707 अमरपाली एक्सप्रेस रही। इसका निर्धारित समय सुबह 5:19 बजे था। यह करीब 11 घंटे 10 मिनट की देरी से शाम 4:29 बजे पहुंची। 11057 अमृतसर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 5:34 बजे के बजाय करीब 8 घंटे 31 मिनट की देरी से दोपहर 2:05 बजे पहुंची।
14507 फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस भी दो घंटे 22 मिनट लेट रही। इसके अलावा नई दिल्ली-कुरुक्षेत्र मेमू करीब एक घंटे 11 मिनट, सचखंड एक्सप्रेस 35 मिनट और दौलतपुर चौक जन शताब्दी 28 मिनट की देरी से चलती दिखाई दी। कई अन्य ट्रेनें भी निर्धारित समय से कुछ मिनट पीछे रहीं।
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रविवार को 14331 दिल्ली-कालका एक्सप्रेस, 18309 जम्मू तवी एक्सप्रेस और 14680,14679 दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों रूट पर निरस्त रखा गया। 22430 दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से संचालित की गई।
कन्फर्म टिकट वाले भी दूसरे विकल्प तलाशते दिखे
ट्रेनों की लंबी देरी और निरस्तीकरण के कारण यात्रियों के सामने सबसे बड़ी परेशानी समय पर गंतव्य तक पहुंचने की रही। यात्रियों ने बताया कि कन्फर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन के घंटों लेट होने से कई लोगों ने दूसरी ट्रेनों में सफर करने का विकल्प तलाशा। कुछ यात्री दूसरी ट्रेन में जगह बनाने के लिए जनरल टिकट लेकर रवाना हुए। स्टेशन पर परिवारों के साथ बैठे यात्री लगातार ट्रेनों के आने का इंतजार करते रहे।
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रविवार को सबसे ज्यादा देरी से पहुंचने वाली ट्रेनों में 15707 अमरपाली एक्सप्रेस रही। इसका निर्धारित समय सुबह 5:19 बजे था। यह करीब 11 घंटे 10 मिनट की देरी से शाम 4:29 बजे पहुंची। 11057 अमृतसर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 5:34 बजे के बजाय करीब 8 घंटे 31 मिनट की देरी से दोपहर 2:05 बजे पहुंची।
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14507 फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस भी दो घंटे 22 मिनट लेट रही। इसके अलावा नई दिल्ली-कुरुक्षेत्र मेमू करीब एक घंटे 11 मिनट, सचखंड एक्सप्रेस 35 मिनट और दौलतपुर चौक जन शताब्दी 28 मिनट की देरी से चलती दिखाई दी। कई अन्य ट्रेनें भी निर्धारित समय से कुछ मिनट पीछे रहीं।
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रविवार को 14331 दिल्ली-कालका एक्सप्रेस, 18309 जम्मू तवी एक्सप्रेस और 14680,14679 दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों रूट पर निरस्त रखा गया। 22430 दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से संचालित की गई।
कन्फर्म टिकट वाले भी दूसरे विकल्प तलाशते दिखे
ट्रेनों की लंबी देरी और निरस्तीकरण के कारण यात्रियों के सामने सबसे बड़ी परेशानी समय पर गंतव्य तक पहुंचने की रही। यात्रियों ने बताया कि कन्फर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन के घंटों लेट होने से कई लोगों ने दूसरी ट्रेनों में सफर करने का विकल्प तलाशा। कुछ यात्री दूसरी ट्रेन में जगह बनाने के लिए जनरल टिकट लेकर रवाना हुए। स्टेशन पर परिवारों के साथ बैठे यात्री लगातार ट्रेनों के आने का इंतजार करते रहे।