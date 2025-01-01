Karnal News: स्वास्थ्य केंद्रों में आग से सुरक्षा अधूरी....फायर एनओसी अटकी

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जिला नागरिक अस्पताल के नवजात वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बाद आग से बचाव के इंतजामों पर सवाल उठे थे। इसके बाद सामने आया कि अस्पताल में आग से बचाव के लिए स्प्रिंकलर, वेट राइजर, हाइड्रेंट, इलेक्ट्रिकल पंप और पानी की टंकियों समेत कई जरूरी काम किए जाने हैं। इन कार्यों पर करीब 1.20 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इनका जिम्मा पीडब्ल्यूडी को दिया गया है, लेकिन अभी तक टेंडर अलॉट नहीं हुआ है। ऐसे में फायर एनओसी का मामला भी इन व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ सकेगा।कस्बों के अस्पताल भी इंतजार मेंघरौंडा, निसिंग, असंध और तरावड़ी के सीएचसी में भी आग से बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं होने के कारण फायर एनओसी नहीं है। इंद्री के नागरिक अस्पताल के पास भी फायर एनओसी नहीं है। यहां भी जरूरी अग्निशमन इंतजाम पूरे नहीं होने को इसकी वजह बताया गया है।फायर एनओसी की व्यवस्था की जा रही : संधूस्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी एवं उपसिविल सर्जन डॉ. रविंद्र संधू ने बताया कि पीएचसी के लिए फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है। जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए जरूरी इंतजाम की व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है।जिला दमकल अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को फायर एनओसी और आग से बचाव के इंतजाम के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी को भी इस संबंध में पत्र लिखा गया है।घरौंडा सीएचसी - 80 हजार आबादी, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टी रखी हुईइंद्री नागरिक अस्पताल - 1 लाख आबादी, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टी रखी हुईतरावड़ी सीएचसी - आबादी 45 हजार, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टी रखी हुईनिसिंग सीएचसी - 50 हजार आबादी, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टी रखी हुईअसंध नागरिक अस्पताल - 60 हजार आबादी, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टी रखी हुई-फायर एनओसी के लिए मानक इंतजामफायर स्प्रिंकलर सिस्टमहाइड्रेंट सिस्टमवेट राइजरइलेक्ट्रिकल पंपपर्याप्त पानी की टंकियांअन्य निर्धारित अग्निशमन उपकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था