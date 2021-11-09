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इंद्री। विधायक रामकुमार कश्यप ने सोमवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनीं। समाधान किया गया। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि जनता की समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान करवाया जाए। साथ ही इंद्री हलके के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। संवाद