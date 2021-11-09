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मूनक। गांव बल्ला की पहचान अब पौराणिक विरासत और वीर सपूतों तक सीमित नहीं है। खेल प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांव का नाम रोशन कर रही हैं।कभी गांव में कबड्डी और कुश्ती का खासा प्रचलन था। समय के साथ जूडो ने भी अपनी मजबूत जगह बना ली है। गांव की बेटी रितु मान ने हरियाणा स्तर पर एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य सहित पांच पदक जीतकर मान बढ़ाया है। रीतू राष्ट्रीय स्तर पर भी एक स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल कर चुकी हैं।गांव में करीब 20 खिलाड़ी खेलों के दम पर पुलिस और सेना सहित विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। जूडो में गांव के 38 खिलाड़ी राज्य स्तर पर व करीब 22 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पदक लाकर गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। गांव की नर्सरी में 68 खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं।गांव में जूडो की शुरुआत वर्ष 2022 में एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्ला से हुई थी। वर्ष 2023 के बाद गांव में जूडो की सरकारी खेल नर्सरी भी शुरू हुई। कोच अभय मान और साहिल मान कई वर्षों से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।