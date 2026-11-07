Karnal News: गंदगी के बीच में बनाई जा रही थी मिठाई, 90 किलो नष्ट कराई

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोदाम से 15 किलो चमचम, 30 किलो गुलाब जामुन, 30 किलो खोया और 15 किलो रस मलाई नष्ट कराई। विभाग की कार्रवाई दिवाली पर बिक्री के लिए मिठाइयां तैयार किए जाने के दौरान की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. कपिला ने बताया कि गोदाम में स्वच्छता का अभाव मिला। मिठाइयां दिवाली पर बिक्री के लिए तैयार की जा रही थीं। टीम ने मौके से चार नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।खाद्य सुरक्षा विभाग इससे पहले भी जिले में मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई कर चुका है। दो नवंबर को कुंजपुरा में श्यामलाल स्वीट्स से खोया और चमचम के नमूने लिए गए थे।जांच के दौरान करीब 50 किलो चमचम को अस्वच्छ स्थिति में पाए जाने पर नष्ट कराया गया था।