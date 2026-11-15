Karnal News: राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव 17 से कैथल में

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव 2026 का आयोजन कैथल में 17 से 19 नवंबर तक कुरुक्षेत्र रोड स्थित आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में किया जाएगा। कार्यक्रम के मीडिया समन्वयक दलीप सिंह ने बताया कि यह उत्सव जिला शिक्षा अधिकारी कैथल प्रमोद राणा के मार्गदर्शन होगा।कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिला गणित विशेषज्ञ छतरपाल ने बताया कि उत्सव कार्यक्रम में पूरे हरियाणा से वर्ग एक कक्षा 5 से 8 और कक्षा 9 से 12 वर्ग की चार विधाओं एकल नृत्य, समूह नृत्य, रागनी और अभिनय में 900 विद्यार्थी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक उत्सव में जिला करनाल के 40 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। वहीं कैथल से 42, सोनीपत से 59, जींद से 40, महेन्द्रगढ़ और पानीपत से 48, कुरुक्षेत्र से 46, रेवाड़ी से 46, फतेहाबाद और भिवानी से 38 और दादरी जिले में 37 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।करनाल के जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने एवं कार्यक्रम स्थल से ठहराव स्थल तक परिवहन की विशेष सुविधा दी जाएगी। समूह नृत्य में प्रथम टीम को एक लाख रुपये और एकल नृत्य में 41000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।