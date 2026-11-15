Karnal News: परिजनों ने नहीं उठाया जितेंद्र का शव, आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग पर अड़े

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माई सिटी रिपोर्टरकरनाल। शस्त्र अधिनियम के मामले में 11 नवंबर को घर से उठाए गए गांव बीजना निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जैकी की शनिवार सुबह सीआईए-2 की हिरासत में मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पहले मजिस्ट्रेट जांच और फिर पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी। काफी समझाने के बाद वे करनाल में ही पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। चार डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और विसरा जांच के लिए सुरक्षित रख लिया।शाम को सीआईए-2 प्रभारी प्रवीण कुमार समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं हुए। वे पहले संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। देर रात तक परिजनों ने शव नहीं उठाया।डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि मामले की मजिस्ट्रेट जांच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू गोयल कर रही हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा जांच के बाद ही जितेंद्र की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।परिवार ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिकापरिजन रिंकू के अनुसार, 11 नवंबर को छह पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में घर पहुंचे और जितेंद्र को अपने साथ ले गए। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। 12 नवंबर को परिजनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जितेंद्र को तलाशने की मांग की। परिजनों का दावा है कि कोर्ट के आदेश पर टीम सीआईए-2 पहुंची तो तत्कालीन प्रभारी प्रवीण कुमार ने लिखित में दिया कि जितेंद्र वहां मौजूद नहीं है। इसके बावजूद एक पुलिसकर्मी ने दूसरे व्यक्ति के फोन से परिवार के सदस्य शुभम की जितेंद्र से बात कराई और उसे जल्द छोड़ने का भरोसा दिया। परिवार ने पुलिसकर्मियों पर रिहाई के बदले रुपये मांगने का आरोप भी लगाया। 14 नवंबर की सुबह उन्हें जितेंद्र की मौत की सूचना मिली।10 साल जेल में रहा, आठ महीने पहले आया था बाहरजितेंद्र के पिता विक्रम ने बताया कि बेटे पर कैथल, करनाल और झज्जर में 12 मामले दर्ज थे। वह करीब 10 साल जेल में रहा और आठ महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद वह खेती कर रहा था। पिता ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उसे लगातार परेशान कर रहे थे। तीन महीने पहले ही उसने प्रेम विवाह किया था। पिता के अनुसार, जितेंद्र को दिल की बीमारी नहीं थी। ऐसे में हार्ट अटैक से मौत की बात उन्हें स्वीकार नहीं है।जैकी के शव का चार डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है। इसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।डॉ. मुनीश कुमार, आरएमओ, जिला नागरिक अस्पताल