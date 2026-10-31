Karnal News: बाजारों में खरीदारी आसान, शौचालय की तलाश में ग्राहक बेहाल

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कुंजपुरा रोड : शाैचालय में खड़ी साइकिलेंकुंजपुरा रोड मार्केट में सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल जिस काम के लिए होना चाहिए, वहां साइकिलें खड़ी मिलीं। शाैचालय की हालत देखकर कोई इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं सकता। यहां माैजूद नवीन ने बताया कि शाैचालय महीनों से बंद हैं। बाथरूम के लिए पास की मार्केट में जाना पड़ता है।नेहरू पैलेस : शाैचालय स्वच्छ पर पानी नहींनेहरू पैलेस मार्केट में शौचालय खुले और स्वच्छ तो हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होने से उनका इस्तेमाल करना मुश्किल है। पानी के अभाव में सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। ग्राहक संदीप का कहना है कि शाैचालय पर माैजूद कर्मचारी समय पर पानी की मोटर नहीं चलाता।दुपट्टा मार्केट : छोटा शाैचलय, ग्राहक ज्यादादुपट्टा मार्केट में शौचालय खुले हैं, साथ ही साफ-सफाई और पानी की भी व्यवस्था है लेकिन शाैचालय छोटा होने के कारण ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। भीड़ के अनुपात में सुविधाएं कम होने के कारण लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। ग्राहक रविंद्र ने बताया कि शाैचालय के लिए लंबी लाइन लगती है। हम तो उपयोग किए बिना ही जा रहे हैं।पर्याप्त सुविधाओं का होना जरूरीत्योहारों के दौरान बाजारों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में सार्वजनिक शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है। ग्राहक रामसेन, अमित, सुरेश, मोहित आदि का कहना है कि त्योहारों के सीजन में जब बाजारों में सबसे अधिक भीड़ होती है, तब शौचालयों की सफाई, पानी और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।शौचालयों को दुरुस्त कराया गया था, यदि कहीं हालात खराब है तो उन्हें ठीक कराया जाएगा। - रेणू बाला गुप्ता, मेयर करनाल