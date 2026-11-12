Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Shopkeeper riding a bike crushed by car, dies

Karnal News: बाइक सवार दुकानदार को कार ने कुचला, मौत

Thu, 12 Nov 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Shopkeeper riding a bike crushed by car, dies
बाइक सवार दुकानदार को कार ने कुचला, मौत - फोटो : बाइक सवार दुकानदार को कार ने कुचला, मौत
घोघड़ीपुर रोड पर श्रीजी के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट ने बाइक को मारी टक्कर
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे दुकानदार नरेश कुमार (58) की कार की टक्कर से मौत हो गई। हादसा मंगलवार शाम घोघड़ीपुर रोड पर श्रीजी के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नरेश कुमार किरयाणा की दुकान चलाते थे और दो बच्चों के पिता थे।
हादसे के बाद कार चालक मौके पर ही क्षतिग्रस्त स्विफ्ट छोड़कर भाग निकला। टक्कर से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
विज्ञापन

परिजन सुरेश कुमार की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। बुधवार को पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद नरेश का शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस फरार चालक की तलाश के साथ हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed