Karnal News: भगवान विश्वकर्मा मंदिर में किया हवन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:00 AM IST
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मूनक। गांव सालवन के तीर्थ मंदिर पर भगवान विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ग्रामवासियों की ओर से हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से बल्ला मंडल अध्यक्ष जय भगवान जागडा ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि, विज्ञान और आज की तकनीक के रचयिता हैं। इस अवसर पर कमेटी मेंबर संदीप जांगड़ा, बिल्लू जांगडा, सरपंच जयवीर फौजी, अमित राणा, कंवरपाल राणा, रामकुमार, जगदीश, महेन्द्र, डाॅ. रमेश चन्द, राहुल जांगडा, वेद प्रकाश, सुरेन्द्र जागंडा, सुभाष जांगडा, कृष्ण जागडा, संदीप प्रजापत आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाद
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