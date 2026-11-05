Karnal News: पेंशन लेकर लौट रहे रिटायर्ड हेड मास्टर से 45 हजार चोरी

विज्ञापन

दवाई का भुगतान करने के लिए जेब में हाथ डाला तो रकम गायब मिली। मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बुजुर्ग के पीछे दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए हैं। पीड़ित ने फुटेज सहित घरौंडा थाना पुलिस को शिकायत दी है। पीड़ित ने युवकों पर चोरी का आरोप लगाया। गांव कैमला निवासी रणबीर सिंह सेवानिवृत्त हेड मास्टर हैं। उन्होंने वीरवार को घरौंडा स्थित भारतीय स्टेट बैंक से पेंशन के 45 हजार रुपये निकलवाए थे। घरौंडा थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी एएसआई प्रवीण को सौंपी गई है।