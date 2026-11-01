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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Responsibility for public outreach for the Home Ministers foot march has been assigned.

Karnal News: गृहमंत्री की पदयात्रा के लिए जनसंपर्क की जिम्मेदारी तय

Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
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Responsibility for public outreach for the Home Ministers foot march has been assigned.
करनाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के पांच नवंबर को प्रस्तावित करनाल दौरे के लिए भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। दौरे के दौरान ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने शहर से गांवों तक संपर्क अभियान की रणनीति तैयार की है।
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शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक जगमोहन आनंद की मौजूदगी में तीन अलग-अलग बैठकें हुईं। इनमें पार्षदों, पार्षद प्रत्याशियों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
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मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि आयोजन की सफलता सामूहिक प्रयासों और जनसहभागिता से सुनिश्चित होगी। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का करनाल आगमन महत्वपूर्ण अवसर है।
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