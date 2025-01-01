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तरावड़ी। एसएमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद और शॉटपुट सहित कई स्पर्धाओं में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक सरदार गुरशरण सिंह ग्रेवाल और प्रधानाचार्या डॉ. विभा कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। संवाद