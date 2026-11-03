फॉर्म-7 और 8 के मामले लंबित नहीं : डीसी

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हालांकि निर्धारित आयु सीमा की शर्त पूरी नहीं करने के कारण फॉर्म-6 के 546 मामले अभी लंबित हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2,70,165 नोटिस जारी किए गए थे। इन सभी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होगा। बैठक में सीटीएम सुरेश कुमार, एसडीएम अनुभव मेहता, एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता और एसडीएम अशोक कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो विज्ञापन

हालांकि निर्धारित आयु सीमा की शर्त पूरी नहीं करने के कारण फॉर्म-6 के 546 मामले अभी लंबित हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2,70,165 नोटिस जारी किए गए थे। इन सभी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होगा। बैठक में सीटीएम सुरेश कुमार, एसडीएम अनुभव मेहता, एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता और एसडीएम अशोक कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो

करनाल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उपायुक्त ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।