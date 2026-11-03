फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   No Form-7 and 8 cases pending: DC

फॉर्म-7 और 8 के मामले लंबित नहीं : डीसी

Tue, 03 Nov 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
No Form-7 and 8 cases pending: DC
करनाल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उपायुक्त ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।
विज्ञापन

हालांकि निर्धारित आयु सीमा की शर्त पूरी नहीं करने के कारण फॉर्म-6 के 546 मामले अभी लंबित हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2,70,165 नोटिस जारी किए गए थे। इन सभी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होगा। बैठक में सीटीएम सुरेश कुमार, एसडीएम अनुभव मेहता, एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता और एसडीएम अशोक कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed