Karnal News: एकल और मिश्रित युगल के फाइनल में पहुंचे नितेश

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। जापान के आइची प्रांत और नागोया शहर में चल रहे पैरा एशियन खेलों में हरियाणा के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश ने दोहरी सफलता हासिल की है। उन्होंने वीरवार को एकल और मिश्रित युगल दोनों स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश कर दो पदक की उम्मीदें बढ़ा दीं। इस उपलब्धि के साथ नितेश पांचवीं पैरा एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।नितेश ने एकल मुकाबले में इंडोनेशिया के इमरान मुहम्मद अली को सीधे सेटों में हराया। उन्होंने 21-19 और 21-16 के स्कोर से मुकाबला 2-0 से अपने नाम किया। यह जीत एकल स्पर्धा के एसएल-3 वर्ग में मिली। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया। दूसरे सेट में नितेश ने अपनी लय बरकरार रखी। इस जीत के साथ उन्होंने एकल वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मिश्रित युगल में भी नितेश ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी जोड़ीदार मुरुगेसन के साथ मिलकर चीन की जोड़ी को मात दी।शानदार प्रदर्शननितेश ने एकल स्पर्धा के एसएल-3 वर्ग में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। पहले सेट में कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने 21-19 से जीत हासिल की। दूसरे सेट में भी उन्होंने 21-16 से जीत दर्ज कर मुकाबला अपने नाम किया। मिश्रित युगल के एसएल-3 और एसयू-5 वर्ग में नितेश और मुरुगेसन ने चीन के ली मिंगपान और शियाओ जुशियान को हराया। भारतीय जोड़ी ने पहले सेट में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की।दो पदकों की उम्मीदनितेश पांचवीं पैरा एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी हैं। उनकी इस दोहरी सफलता से भारतीय पैरा बैडमिंटन दल को दो पदकों की उम्मीद है। एकल और मिश्रित युगल दोनों वर्गों में उनके पास स्वर्ण पदक जीतने का अवसर है। एक ही प्रतियोगिता में दो अलग-अलग स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है।