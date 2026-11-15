Karnal News: मिड डे मील वर्कर यूनियन दिल्ली में करेंगी महापड़ाव

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इंद्री। ब्लॉक की मिड डे मील वर्कर यूनियन एक, दो और तीन दिसंबर को दिल्ली में महापड़ाव करेंगी। यह महापड़ाव सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर होगा। यूनियन की बैठक ब्लॉक प्रधान शिमला देवी की अध्यक्षता में हुई। जिला कैशियर ओपी माटा ने संचालन किया। उन्होंने कहा कि वर्कर लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। उनकी मुख्य मांगों में 42,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन शामिल है। उन्हें पक्का कर्मचारी घोषित करने की भी मांग है। वर्कर पूरे 12 महीने का वेतन और समय पर मानदेय भुगतान चाहती हैं। ब्लॉक से सैकड़ों वर्कर महापड़ाव में भाग लेंगी। संवाद