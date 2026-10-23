Karnal News: क्रोशिया प्रतियोगिता में मधु प्रथम

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मूनक। राजकीय कन्या महाविद्यालय पाढ़ा में वीरवार को महिला प्रकोष्ठ की ओर से क्रोशिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मधु प्रथम, आशु एवं आरती द्वितीय और महक ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस दौरान छात्राओं ने रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा एवं हस्तकला काैशल का प्रदर्शन किया। प्राचार्या डाॅ विपिन कुमारी ने छात्राओं को रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रो सुदेश रानी, प्रो मीनाक्षी और डाॅ आरती ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। संवाद