{"_id":"62718eb22b795a568c6f3758","slug":"lightning-fell-on-the-agricultural-machinery-industry-decreased-demand-and-increased-equipment-prices-karnal-news-knl106990521","type":"story","status":"publish","title_hn":"करनाल: कृषि यंत्र इंडस्ट्री पर गिरी 'बिजली' घटी मांग व बढ़े उपकरणों के दाम, डेढ़ गुना महंगे हुए कृषि उपकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देव शर्मा, अमर उजाला ब्यूरो, करनाल (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 04 May 2022 01:51 AM IST