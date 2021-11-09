Karnal News: धनतेरस पर मिली जमीन, मकान और दुकान... जिले में हुईं 159 रजिस्ट्री

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धनतेरस को संपत्ति की खरीद के लिए भी शुभ दिन माना जाता है। इसी मान्यता के चलते कई लोगों ने पहले से जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों का सौदा तय कर रखा था। धनतेरस पर इन सौदों को कानूनी रूप देने के लिए रजिस्ट्री कराई गई। तहसीलों में हुए पंजीकरण के आंकड़े बताते हैं कि लोगों ने त्योहार के अवसर पर संपत्ति में निवेश को प्राथमिकता दी। जिले में कुल 159 रजिस्ट्रियों से 58 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ।करनाल में सबसे ज्यादा, निगदू में सबसे कम रजिस्ट्रीतहसीलवार आंकड़ों के अनुसार करनाल में सबसे अधिक 74 रजिस्ट्रियां हुईं। इसके बाद नीलोखेड़ी में 19, घरौंडा में 16, निसिंग में 14 और असंध में 13 रजिस्ट्रियां दर्ज की गईं। इंद्री और बल्ला में 11-11 रजिस्ट्रियां हुईं। वहीं निगदू तहसील में केवल एक रजिस्ट्री हुई। इससे स्पष्ट है कि संपत्ति की खरीद-फरोख्त के मामले में करनाल तहसील में सबसे अधिक गतिविधियां रहीं।सरकार के खजाने में आए 3.71 करोड़ रुपयेधनतेरस पर हुई रजिस्ट्रियों से सरकार को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क मिलाकर कुल 3.71 करोड़ रुपये की आय हुई। इसमें 3.50 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी और 21 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है।धनतेरस पर रजिस्ट्री का लेखा-जोखातहसील रजिस्ट्रियों की संख्याकरनाल 74असंध 13नीलोखेड़ी 19घरौंडा 16निसिंग 14इंद्री 11बल्ला 11निगदू 1कुल 159कुल लेनदेन और सरकारी आयविवरण राशिकुल लेनदेन मूल्य 58.01 करोड़ रुपयेकुल स्टांप ड्यूटी 3.50 करोड़ रुपयेकुल पंजीकरण शुल्क 0.21 करोड़ रुपयेकुल सरकारी आय 3.71 करोड़ रुपये