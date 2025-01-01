Karnal News: क्रिश का विश्व मॉडर्न पेंटाथलॉन के लिए चयन

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प्रतियोगिता के दौरान बायथले और ट्रायथलॉन जैसी प्रमुख स्पर्धाओं का आयोजन होगा। क्रिश इन स्पर्धाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का प्रयास करेंगे। उनके कोच बसंत ने इस चयन पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। कोच बसंत ने बताया कि क्रिश ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबे समय से कड़ा अभ्यास किया है। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है।मॉडर्न पेंटाथलॉन के अंतर्गत आने वाली बायथले और ट्रायथलॉन स्पर्धाएं बहुआयामी होती हैं। इन खेलों में खिलाड़ियों के स्टेमिना, स्पीड और तकनीक की कड़ी परीक्षा ली जाती है। इसमें दौड़ और तैराकी जैसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। खिलाड़ी को इन सभी क्षेत्रों में निपुण होना आवश्यक है।