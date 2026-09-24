Karnal News: अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह प्रतियोगिता का उद्घाटन

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उद्घाटनके लिए अतिरिक्त गृह सचिव सुधीर राजपाल पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हर पुलिस की टीमों की ओर से निकाले गए मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त गृह सचिव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। अनुशासन बनाए रखने में खेलों का बहुत बड़ा योगदान हैं। पुलिस जैसे अनुशासित बल में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक हैं, जिसमें खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने बताया कि वर्तमान में बहुत से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। इस माैके पर भारतीय पुलिस सेवा, निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन कला रामचन्द्रन, आदेशक पंचम वाहिनी सुरेंद्र भौरिया, आदेशक द्वितीय वाहिनी मुकेश कुमार, आदेशक प्रथम वाहिनी अंबाला तानिया सिंह ,आदेशक चतुर्थ वाहिनी भारती डबास माैजूद रहे।