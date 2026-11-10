Karnal News: दिवाली पर गैस चैंबर बना कर्णनगरी, आतिशबाजी से 596 पहुंचा एक्यूआई

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सोमवार शाम के समय एक्यूआई 302 तक पहुंच गया जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। इसका सबसे ज्यादा असर सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ने की आशंका है।सुबह और शाम के समय प्रदूषित हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले पांच सालों में जिला की आबोहवा खराब श्रेणी में आ रही है। दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी के बाद वातावरण में धूल और धुएं के कणों की मात्रा बढ़ने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मौसम में बदलाव और हवा की गति कम रहने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं।सांस के मरीजों के लिए बढ़ा खतरा... ऑक्सीजन की पड़ी जरूरतएक्यूआई का स्तर बढ़ने से सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्थिति चिंताजनक हो गई है। ऐसे मरीजों को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक परेशानी हुई। दिवाली की रात व अगले दिन कुछ लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऐसे में अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को धुंध और धुएं जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी की शिकायत हो सकती है। ऐसे में लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने और प्रदूषण के संपर्क में कम से कम आने की सलाह दी जा रही है।8 नवंबर को दिवाली पर ऐसे चढ़ा एक्यूआई का ग्राफशाम 6 बजे 2237 बजे 3057.30 बजे 3219 बजे 3979.30 बजे 48211 बजे 52911.30 बजे 54812 बजे 5961 बजे 4299 नवंबर को एक्यूआईसुबह 7 बजे 3679 बजे 31011 बजे 31702 बजे 209रात 8 बजे 303दिवाली पर औसतन एक्यूआईवर्ष पहले दिवाली पर2019 286 3232020 284 3032021 268 3292022 173 2552023 176 2512024 160 2592025 200 266