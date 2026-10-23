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Karnal News: योगासन व प्राणायाम करने के लिए किया प्रेरित

Fri, 23 Oct 2026 03:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 03:00 AM IST
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Inspired to do yoga and pranayama
करनाल। सेक्टर-13 राजकीय उच्च विद्यालय में वीरवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के द्वितीय दिन योगासन एवं प्राणायाम के बाद विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान डाइट प्रभारी मुनीश कुमार ने भगवत गीता के श्लोकों को विस्तार से समझाया। वहीं आयुष विभाग से डॉ अमित पुंज ने हठयोग की जानकारी देते हुए नियमित रूप से दिनचर्या में योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर डॉ नरेंद्र कुमार, अशोक कुमार और दलीप सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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