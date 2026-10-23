फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   In the first phase, wards 12 and 13 of Nilokheri will soon become 'model wards'.

Karnal News: पहले चरण में नीलोखेड़ी के वार्ड 12 और 13 जल्द बनेंगे ‘आदर्श वार्ड’

Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
विज्ञापन
In the first phase, wards 12 and 13 of Nilokheri will soon become 'model wards'.
कूड़े का पृथक्करण की दिशा में नगरपालिका के प्रयास रंग लाने लगे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नीलोखेड़ी। शहर को स्वच्छता के मामले में बेहतर स्थान दिलाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। नपा चेयरपर्सन सनमीत आहूजा और सचिव डॉ. राहुल सैनी के मार्गदर्शन में नपा टीम विभिन्न वार्डों में लोगों को घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग-2 करके देने के लिए जागरूक कर रही है। प्रशासन के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। शहर के वार्ड नंबर 12 और 13 को आदर्श वार्ड बनाने के लिए निर्धारित 100 प्रतिशत लक्ष्य की दिशा में करीब 90 प्रतिशत सफलता हासिल कर ली है।

नपा सचिव ने बताया कि वार्ड नंबर 12 और 13 के लगभग 550 घरों में लोग कूड़े को अलग-2 करके नपा के कूड़ा संग्रहण वाहनों में डाल रहे हैं। इससे कूड़े के उचित प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। इन वार्डों में लोगों की भागीदारी को देखते हुए शेष घरों को भी इस अभियान से जोड़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कूड़ा संग्रहण वाहन इन वार्डों का कूड़ा एकत्रित कर करनाल के शेखुपरा स्थित सोलिड वेस्ट प्लांट में डाल कर आते हैं, ताकि कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed