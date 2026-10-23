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Karnal News: मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम

Fri, 23 Oct 2026 06:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:05 AM IST
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24-hour ultimatum for the arrest of the main accused24-hour ultimatum for the arrest of the main accused
मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम - फोटो : मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। सेक्टर-14 मार्केट में युवक आर्यन की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार और समाज के लोगों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है।
मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि ब्राह्मण धर्मशाला में एकत्र हुए। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर समाज सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगा।

प्रदर्शन के दौरान मृतक आर्यन की बुआ सुनीता भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि परिवार को नौकरी, जमीन या आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, बल्कि आर्यन की हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए।
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