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खेती और किसान के सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा : शिवराज सिंह

Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
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I will not let the respect of farming and farmers be tarnished: Shivraj Singh
खेती और किसान के सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा : शिवराज सिंह - फोटो : खेती और किसान के सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा : शिवराज सिंह
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने चौपाल में किया किसानों से सीधा संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल/तरवाड़ी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीरवार को तरावड़ी से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। यहां आयोजित आत्मीय किसान चौपाल में केंद्रीय मंत्री ने अन्नदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि किसानों की सेवा ही उनके लिए ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है।
चौपाल की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने किसानों से कहा कि वे स्वयं को किसी ऊंचे पद पर आसीन नेता नहीं, बल्कि किसानों का सेवक और स्वयं एक समर्पित किसान मानते हैं। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक, आईसीएआर व एनडीआरआई के शीर्ष कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।
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प्राकृतिक खेती का आह्वान
प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों की शंकाओं का समाधान करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपने स्वयं के खेतों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं अपने खेत में उतरते हैं, सब्जियां, फल और फसलें उगाते हैं और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि यदि किसी के पास तीन या पांच एकड़ जमीन है, तो वह पहले केवल एक एकड़ में पूरी विधि सीखकर प्राकृतिक खेती शुरू करे। जब लाभ दिखेगा, तो बाकी किसान भी स्वतः प्रेरित होंगे।
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