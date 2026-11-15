Karnal News: ताइक्वांडो में गौरव और पुष्कर ने जीते चार स्वर्ण पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। जिले के दो खिलाड़ियों गौरव और पुष्कर ने अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने कुल चार स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता 11 नवंबर को गुरु नानक देव महाविद्यालय अमृतसर में आयोजित की गई थी।गौरव ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने टीम स्पर्धा में भी एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी तरह, पुष्कर ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने टीम स्पर्धा में भी एक और स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों के कोच सुनील ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अपने-अपने भार वर्ग में विरोधियों को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने एकतरफा जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय है।आगामी खेलों के लिए चयनकोच सुनील ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों का चयन आगामी ऑल इंडिया अंतर महाविद्यालय खेल के लिए हुआ है। यह राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। गौरव और पुष्कर इन खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके लिए वे इन दिनों मैदान में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण उन्हें सफलता दिलाएगा।