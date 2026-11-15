Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Gaurav and Pushkar won four gold medals in Taekwondo

Karnal News: ताइक्वांडो में गौरव और पुष्कर ने जीते चार स्वर्ण पदक

Sun, 15 Nov 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Gaurav and Pushkar won four gold medals in Taekwondo
ताइक्वांडो में गौरव और पुष्कर ने जीते चार स्वर्ण पदक - फोटो : ताइक्वांडो में गौरव और पुष्कर ने जीते चार स्वर्ण पदक
- अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हासिल की उपलिब्ध
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिले के दो खिलाड़ियों गौरव और पुष्कर ने अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने कुल चार स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता 11 नवंबर को गुरु नानक देव महाविद्यालय अमृतसर में आयोजित की गई थी।
गौरव ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने टीम स्पर्धा में भी एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी तरह, पुष्कर ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने टीम स्पर्धा में भी एक और स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों के कोच सुनील ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अपने-अपने भार वर्ग में विरोधियों को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने एकतरफा जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय है।
विज्ञापन

आगामी खेलों के लिए चयन
कोच सुनील ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों का चयन आगामी ऑल इंडिया अंतर महाविद्यालय खेल के लिए हुआ है। यह राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। गौरव और पुष्कर इन खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके लिए वे इन दिनों मैदान में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण उन्हें सफलता दिलाएगा।

ताइक्वांडो में गौरव और पुष्कर ने जीते चार स्वर्ण पदक

ताइक्वांडो में गौरव और पुष्कर ने जीते चार स्वर्ण पदक- फोटो : ताइक्वांडो में गौरव और पुष्कर ने जीते चार स्वर्ण पदक

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed