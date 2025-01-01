Karnal News: कर्ण गेट बाजार में दुकान की छत पर जनरेटर में लगी आग

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कर्ण गेट स्थित नागपाल एंटरप्राइजेज की छत पर जनरेटर और एसी की यूनिट लगी हुई हैं। दोपहर के समय अचानक जनरेटर में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। छत पर बारदाना और अन्य सामान रखा होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। कुछ ही देर में छत से धुएं का गुबार उठने लगा, जिसे देखकर आसपास के दुकानदारों को आग लगने का पता चला।आग की सूचना तुरंत डायल-112 और दमकल विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले आसपास के दुकानदार सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे और 7-8 फायर एक्सटिंग्विशर सिलिंडरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। इससे आग को कुछ हद तक फैलने से रोकने में मदद मिली। मौके पर शहर थाना प्रभारी रोहताश भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिस वजह से आग विकराल रूप नहीं ले सकी और बड़ा हादसा बच गया।संकरी गलियों से पहुंची दमकल की गाड़ीकुछ देर बाद दमकल विभाग की गाड़ी संकरी गलियों से होते हुए मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने पानी की बौछार कर जनरेटर कमरे में लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया। स्थानीय व्यापारी सुमित, विकास ने कहा कि दिवाली और त्योहारी सीजन में बाजार में काफी भीड़ रहती है। कर्ण गेट क्षेत्र बेहद संकरा और घनी आबादी वाला बाजार है। दमकल की गाड़ी को मौके तक पहुंचने में दिक्कत होती है। पुरानी सब्जी मंडी या आसपास के किसी चौक पर दमकल की गाड़ी तैनात की जाए।