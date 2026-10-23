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Karnal News: नैना देवी मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भीड़

Fri, 23 Oct 2026 03:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 03:00 AM IST
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Crowds of devotees throng Naina Devi Temple
निसिंग। गांव डाचर के दक्षेश्वर तीर्थ स्थित माता नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यह भीड़ अश्विनी शुक्ल पक्ष की चौदस तक जारी रहेगी। मंदिर के महंत राहुल गिरी ने बताया कि शनिवार को माता के जागरण का आयोजन किया जाएगा। रविवार को अश्विनी शुक्ल पक्ष की चौदस पर मेला और भंडारे का आयोजन होगा। इस दौरान श्रद्धालु हवन में आहुति डालने के लिए पहुंचेंगे। वे अपने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। महंत राहुल गिरी ने कहा कि सच्चे मन और श्रद्धा से आने वाले भक्तों की माता नैना देवी हर मनोकामना पूरी करती हैं। मां की कृपा से भक्त के जीवन के सभी दुख, भय और बाधाएं दूर होती हैं। संवाद
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