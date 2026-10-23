Karnal News: प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बिखेरे विविध संस्कृति के रंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। जिला बाल कल्याण परिषद ने बाल दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। वीरवार को बाल भवन में शुरू हुई इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने देश की विविध संस्कृतियों को अपनी प्रस्तुतियों से दर्शाया। जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।डीसी एवं परिषद अध्यक्ष डॉ आनंद कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने हरियाणवी और पंजाबी परंपराओं के साथ दक्षिण भारतीय संस्कृति पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों में देवी-देवताओं और पूजा पद्धतियों की झलक भी दिखाई दी। कार्यक्रम में समूह नृत्य, एकल नृत्य, फैंसी ड्रेस और वन एक्ट प्ले जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं।रंगोली, थाली एवं कलश पूजन, पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। प्रतियोगिताएं चार वर्गों में हुईं, जिनमें पांचवीं तक, छठी से आठवीं, नौवीं-दसवीं और ग्यारहवीं-बारहवीं के विद्यार्थी शामिल रहे। डॉ आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी जरूरी हैं।इस वर्ष की नई प्रतियोगिताएंजिला बाल कल्याण अधिकारी मंजू चौधरी ने प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद प्रतिवर्ष बाल दिवस पर ये प्रतियोगिताएं करवाती है। इस वर्ष 22 से 28 अक्तूबर तक कुल 21 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पहली बार हरियाणवी रागनी और मेहंदी रचाओ प्रतियोगिताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। डीसी डॉ आनंद कुमार शर्मा ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। ये प्रतियोगिताएं बच्चों की रचनात्मकता और छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती हैं। इनमें भाग लेने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है।प्रतियोगिता के परिणाम-भाषण समूह तीन में मनन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि समूह चार में ऐश्मीन हंजरा पहले स्थान पर रहीं। फैंसी ड्रेस में अनन्या खुराना ने बाजी मारी। वन एक्ट प्ले में आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, करनाल की टीम एक विजेता बनी। एकल गायन समूह दो में सृष्टि और समूह तीन में भव्या ने प्रथम पुरस्कार जीता। रंगोली समूह तीन में अनुपम और समूह चार में दमनप्रीत ने पहला स्थान हासिल किया। पोस्टर मेकिंग में शगुनप्रीत कौर ने अपने समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह, रिषिता और अनन्या सिंगला भी अपने-अपने समूह में पहले स्थान पर रहीं। थाली पूजन एवं कलश सजावट में गुरलीन कौर और अवनीत ने पहला स्थान हासिल किया। समूह नृत्य में ओपीएस विद्या मंदिर की टीम 19 और जेपीएस अकादमी, असंध की टीम तीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।अन्य श्रेणियों के विजेताभाषण समूह तीन में कृष्णा मित्तल और साक्षी शर्मा ने क्रमशः द्वितीय स्थान प्राप्त किया। फैंसी ड्रेस में लविषा द्वितीय और नाविका तृतीय रहीं। एकल गायन, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, थाली पूजन और समूह नृत्य की अन्य श्रेणियों में भी कई छात्रों और टीमों ने द्वितीय व तृतीय पुरस्कार जीते। इनमें अक्षत, ख्यात, सृष्टि, यशिका, आयान, शौर्य शर्मा, कृतिका, चाहत नेग्गी और जेपीएस अकादमी, निसिंग की टीम सात शामिल हैं।