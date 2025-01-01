Karnal News: अमित शाह के जाते ही सेक्टर-12 से उतरे सीसीटीवी

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जिस सेक्टर-12 मार्ग पर पदयात्रा के दौरान हर खंभे से निगरानी की जा रही थी, वहां अब कैमरों का पहरा खत्म हो चुका है। खास बात यह है कि ये कैमरे दिवाली से पहले ही उतार लिए गए। इससे साफ है कि सुरक्षा के लिए की गई यह पूरी व्यवस्था वीआईपी कार्यक्रम तक ही सीमित थी। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।आम दिनों में भी जरूरी है निगरानीवीआईपी कार्यक्रम संपन्न होते ही कैमरे उतार लिए गए। अब सेक्टर-12 मार्ग पर पहले जैसी निगरानी व्यवस्था नहीं है। यह शहर का प्रमुख मार्ग है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन और लोग गुजरते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी की जरूरत सिर्फ बड़े नेताओं के दौरे के समय ही महसूस होती है। हालांकि सेक्टर-12 टी-प्वाइंट पर प्रशासन के स्थायी सीसीटीवी लगे हुए हैं।