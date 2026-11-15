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Karnal News: नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक

Sun, 15 Nov 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:47 AM IST
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Awareness about the ill effects of drug abuse
करनाल। जिला पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गांव कलामपुरा में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया। सहायक उप निरीक्षक जगमाल सिंह के नेतृत्व में गठित नशा मुक्ति टीम ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। पुलिस टीम ने लोगों से संवाद स्थापित किया। उन्हें नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी। टीम ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है। पुलिस ने विशेष रूप से बच्चों और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्हें शिक्षा, खेल-कूद तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। सिपाही करमबीर ने कहा कि सकारात्मक जीवनशैली अपनाकर ही युवा अपना भविष्य सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। संवाद
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