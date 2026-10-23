Karnal News: इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी, 1499 विद्यार्थियों ने भेजे नवाचार

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले के 365 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपने वैज्ञानिक नवाचारों के साथ आवेदन किए हैं। जिले से 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि लक्ष्य 2050 आवेदन का निर्धारित किया गया था।अब प्राप्त आवेदनों में से चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इंस्पायर अवार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। यह योजना उनके नए विचारों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसके तहत विद्यार्थी अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक नवाचारों के विचार प्रस्तुत करते हैं।आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयन की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। करनाल के साथ पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों से भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। विज्ञान विशेषज्ञ दीपक वर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक नवाचार की प्रतिभा छिपी होती है।नवाचार को प्रोत्साहनदीपक वर्मा ने कहा कि इस प्रतिभा को निखारने के लिए हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को नए विचार सोचने का अवसर मिलता है। वे विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। साथ ही, विज्ञान के क्षेत्र में अपनी रुचि विकसित कर पाते हैं। यह पहल छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।आवेदन की स्थितिजिले से कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह संख्या निर्धारित लक्ष्य 2050 आवेदन से कम है। जिले के 365 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस योजना में हिस्सा लिया है। प्राप्त आवेदनों में से चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। इसके बाद उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।