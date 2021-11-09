Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Another accused arrested in the Ogand Dera firing case

Karnal News: ओगंद डेरे पर फायरिंग मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Sun, 08 Nov 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Another accused arrested in the Ogand Dera firing case
करनाल। निसिंग थाना क्षेत्र के गांव ओगंद स्थित डेरे के गेट पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए-1 की टीम ने सन्नी निवासी पानीपत को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक करन गोयल ने बताया कि आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। सीआईए-1 की टीम मामले की जांच कर रही है। मामले में पुलिस पहले ही वंश और दीक्षांत दो आरोपियों को जेल भेज चुकी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान सन्नी उर्फ बाबा की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद सीआईए-1 प्रभारी निरीक्षक संदीप सिंह के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए सन्नी को 6 नवंबर को गांव सलारू बस स्टैंड के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

ये था मामला
पुलिस के अनुसार, 18 अक्तूबर की रात गांव ओगंद स्थित डेरे के गेट पर मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने फायरिंग की थी। वारदात के बाद डेरे के संचालक प्रताप सिंह की शिकायत पर 19 अक्तूबर को थाना निसिंग में केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed