Karnal News: बदलते मौसम में पशु हो सकते हैं बीमार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:35 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:35 AM IST
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करनाल। मौसम में लगातार बदलाव, दिन में गर्मी और रात में ठंड बढ़ने से गाय-भैंसों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने से वे बीमार हो सकते हैं। खासकर छोटे बछड़ों, गर्भवती पशुओं और दूध देने वाले पशुओं को अधिक सावधानी की जरूरत होती है। पशु पालन विभाग से डाॅ. सांची कमल ने गायों को चीचड़ बचाने के लिए चूने का छिड़काव करें। डाॅ. जितेंद्र शर्मा ने बताय कि आईएमडी की ओर से ड्यूल वैक्शीन 28 तक उपलब्ध होने की संभावना है। इसके बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। संवाद
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