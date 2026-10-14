Kaithal News: दुर्गा मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा, भजन-कीर्तन से गूंजा मंदिर परिसर

राजौंद। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा मंदिर में मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही। श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर में महिला संकीर्तन मंडली की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने मां भगवती की महिमा का गुणगान करते हुए भजनों की प्रस्तुति दी जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भजनों पर भाव-विभोर होकर मां के जयकारे लगाते नजर आए। नवरात्र के कारण राजौंद के विभिन्न मंदिरों में भी सुबह-शाम श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र को लेकर शहर में धार्मिक माहौल बना हुआ है।

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