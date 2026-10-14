Kaithal News: भाकियू ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ कर किया प्रदर्शन

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किसानों ने भाकियू वरिष्ठ नेता जिया लाल ढूंढवा की अगुवाई मेंं जोरदार प्रदर्शन किया। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान यूनियन पदाधिकारी-कार्यकर्ता और आम किसान मौजूद रहे। जिला लाल ढूंढवा ने कहा कि एमएसपी पर धान की खरीद नहीं की जा रही। बायोमीट्रिक सिस्टम के नाम पर भी किसानों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। एजेंसी की ओर से किसानों की धान खरीद नहीं की जा रही। औने-पौने दामों पर किसानों की फसल लूटी जा रही है।मंडी मेंं धान खरीद व्यवस्था को सुचारू रूप सेे चलाने के लिए हैफेड़ के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नजर नहीं आ रहे जबकि मिलरों की मंडी में सक्रियता जारी है। भाकियू नेताओं ने कहा कि इस बार फसल कटाई के समय बरसात नहीं हुई। इसलिए धान में नमी की मात्रा ज्यादा होने का सवाल नहीं उठता। इसके साथ ही फसलों में कोई बीमारी नहीं है। बेहद साफ-सुथरा धान मंडियों में पहुंच रहा है। बावजूद इसके नमी के नाम पर किसानों की फसल खरीदने मेंं अधिकारी खामियां निकाल रहे हैं। फसल खरीदने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसलिए इस मामले मेंं जो भी अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।शीर्ष अधिकारियों को करवाया गया है स्थिति से अवगतमार्केट कमेटी सचिव अजय कुमार ने कहा कि धान खरीद के प्रति प्रशासन सजग है। जो भी समस्या फसल खरीदने व बेचने मेंं आती है, उसका तत्काल समाधान किया जा रहा है। जिला उपायुक्त के निर्देश पर खुद एसडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी बैठकें करने के साथ-साथ मंडियों का दौरा किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से उठाई गई समस्याओं से शीर्ष अधिकारियों को अवगत करवाया गया है।