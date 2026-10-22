Kaithal News: खेलकूद प्रतियोगिता में महिलाओं ने दिखाया दमखम, दौड़ में सुनीता और मानसी रहीं अव्वल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतिभागियों ने दौड़, साइकिल रेस, डिस्कस थ्रो और म्यूजिकल चेयर में प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी सपना ने किया। परियोजना अधिकारी गुरजीत कौर ने बताया कि महिलाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर, डिस्कस थ्रो और 100 मीटर दौड़ करवाई गई। वहीं 30 वर्ष से कम आयु की महिलाओं ने 300 मीटर, 400 मीटर दौड़ और पांच किलोमीटर साइकिल रेस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुकेश कुमार, गौरव, रमन, मंजू बंसल, सुमन कुमारी, पूनम देवी, स्वाति, अंकित सहित शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।म्यूजिकल चेयर में ज्योति और डिस्कस थ्रो में मुकेश देवी प्रथम30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में ज्योति ने पहला, करणजीत ने दूसरा और सेवा रानी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डिस्कस थ्रो में मुकेश देवी प्रथम, राजकिरण द्वितीय और निर्मला देवी तृतीय स्थान पर रहीं। इसी वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सुनीता ने पहला, पिंकी ने दूसरा और नैना ने तीसरा स्थान हासिल किया।300 मीटर दौड़ में मानसी और 400 मीटर में आरती ने मारी बाजी30 वर्ष से कम आयु वर्ग की 300 मीटर दौड़ में मानसी प्रथम, प्रीति देवी द्वितीय और मोसन तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं 400 मीटर दौड़ में आरती ने पहला, माफी ने दूसरा और दुर्गा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पांच किलोमीटर साइकिल रेस में मुस्कान ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि ऊषा दूसरे और तन्नु तीसरे स्थान पर रहीं।