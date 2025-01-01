फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   RKSD College men's team won the gold medal in the basketball championship.

Kaithal News: बास्केटबॉल चैंपियनशिप में आरकेएसडी कॉलेज की पुरुष टीम ने जीता स्वर्ण पदक

Fri, 23 Oct 2026 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
RKSD College men's team won the gold medal in the basketball championship.
विजेता बास्केटबॉल ​खिलाड़ी प्राचार्य व स्टाफ के साथ। विज्ञ​प्ति
कैथल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल परिसर में आयोजित अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में आरकेएसडी महाविद्यालय कैथल की पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग की थ्री बाई थ्री (3×3) स्पर्धा में महाविद्यालय की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग की टीम स्पर्धा में तीसरा और महिला वर्ग की टीम स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धाओं में खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग की 3×3 स्पर्धा में तीन खिलाड़ियों की टीम ने पहला स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय को स्वर्ण पदक दिलाया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय की प्रबंधक समिति के प्रधान अश्विनी शोरेवाले ने सभी खिलाड़ियों और टीम प्रभारी डॉ. गुरदीप भोला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन महाविद्यालय की बेहतर खेल संस्कृति को दर्शाता है। प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल ने भी खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताई और भविष्य की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन


ये रहे विजेता खिलाड़ी
पुरुष वर्ग की थ्री बाई थ्री स्पर्धा में युवराज, अमित, शिव कुमार और पारुल ने भाग लेते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। इसी तरह पुरुष बास्केटबॉल टीम में अभिनव चहल, योगेश कुमार, पारुल, युवराज, प्रिंस, अमित कुमार, शिव, आर्यन, आदित्य, साहिल, वंशदीप और वरदान रहे। महिला टीम में स्वाति, स्नेहा, अन्नू, तनु, अनु, आशा, ऋचा रानी, सलोनी, खुशी, हिमांशी, इशु रानी और भूमिका ने द्वितीय स्थान हासिल किया।

विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी प्राचार्य व स्टाफ के साथ। विज्ञप्ति

विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी प्राचार्य व स्टाफ के साथ। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed