Kaithal News: यूरोप टूर के नाम पर महिला से ठगे 1.90 लाख, गूगल पर वेबसाइट की थी सर्च, टिकट मांगने पर मोबाइल मिला बंद

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3.80 लाख का पैकेज बताया, तीन बार में जमा कराए 1.90 लाखचीका के वार्ड नंबर दो स्थित करतार एन्क्लेव निवासी मीनू ने पुलिस को बताया कि 2 अक्तूबर को उन्होंने गूगल पर टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट सर्च की थी। उन्हें थ्रिलोफिलिया नाम की वेबसाइट मिली। कुछ देर बाद एक मोबाइल नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने यूरोप घूमने के पैकेज लेने के बारे में पूछा। उन्होंने पेरिस और स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा जताई तो सात दिन के पैकेज की जानकारी दी गई। इसमें होटल, ट्रांसपोर्ट, घूमने-फिरने और खाने-पीने की सुविधाएं शामिल बताकर 3.80 लाख रुपये खर्च बताया गया।शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि परिवार से सलाह के बाद उन्हें पैकेज बुक करने की सहमति दे दी। शिकायत के अनुसार उसने 11 अक्तूबर को 98,023.36 रुपये और 12 अक्तूबर को 129.30 रुपये व 91,021.48 रुपये वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाए। इस तरह कुल 1,90,174.14 रुपये का भुगतान किया गया।वाउचर भेजकर भरोसा दिलाया, टिकट के नाम पर टालते रहेमहिला के अनुसार 13 अक्तूबर को उनकी ईमेल आईडी पर तीन वाउचर भेजे गए। इसके बाद एक अन्य मोबाइल नंबर से फोन कर बुकिंग होने की जानकारी दी गई। महिला ने छुट्टी लेने के लिए हवाई टिकट मांगे तो उन्हें बताया गया कि कंपनी की ओर से टिकट के संबंध में फोन आएगा। काफी इंतजार के बाद भी कोई फोन नहीं आया तो उन्होंने पहले संपर्क किए गए नंबर पर कॉल किया लेकिन वह बंद मिला। इसके बाद महिला को अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ।महिला ने शिकायत में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और रकम वापस दिलवाने की मांग की है।डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ऑनलाइन भुगतान और शिकायत में दिए गए मोबाइल नंबरों के आधार पर मामले की जांच करेगी।