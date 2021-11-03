फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Woman killed after being struck by a truck; wheel ran over her

Kaithal News: ट्रक की टक्कर से महिला की माैत, ऊपर से गुजरा पहिया

Thu, 22 Oct 2026 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Woman killed after being struck by a truck; wheel ran over her
कैथल। गांव रामथली से चीका निजी काम के लिए बाइक पर जा रहे मां-बेटे को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक समेत दाेनों सड़क पर गिर गए। इस दौरान ट्रक का पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया। घटना में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया जबकि घायल युवक का इलाज चल रहा है। घटना की शिकायत पुलिस को की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

गांव रामथली निवासी साहिब सिंह ने बताया कि वे निजी पानी की टंकी पर काम करते हैं। उनके पास 4 बच्चे हैं। 20 अक्तूबर को वे बाइक पर सवार होकर अपनी भाभी कलाशो देवी के घर गांव रामथली में गए हुए थे। जहां पर उन्हें चीका अपने निजी काम से जाना था।
विज्ञापन

भाभी कलाशो व उनका लड़का तसील कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर चल रहे थे और वे अपनी बाइक पर सवार होकर गांव रामथली से चीका की तरफ चल पड़े। उनकी बाइक आगे आगे चल रही थी। जब दुसेरपुर मोड के पास पहुंचे तो एक ट्रक नंबर एचआर 65 ए -0563 का चालक अपने ट्रक को तेज व लापरवाही से चलाते हुए साइड से निकला और आगे जाकर उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed