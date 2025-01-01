Kaithal News: युवा महोत्सव में आईजी कॉलेज की छात्राओं ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
कैथल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 49वें जोनल युवा महोत्सव में इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संगीत की ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की।
महाविद्यालय की छात्राओं ने 19 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर 13 में स्थान हासिल किए। इनमें नौ प्रतियोगिताओं में प्रथम, दो में द्वितीय और दो में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को 22700 रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
बीए तृतीय वर्ष की छात्रा प्रियंका ने तीन अलग-अलग एकल गायन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। आईजी कॉलेज की छात्राओं ने संगीत, वाद-विवाद और ललित कला की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
महाविद्यालय की छात्राओं ने 19 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर 13 में स्थान हासिल किए। इनमें नौ प्रतियोगिताओं में प्रथम, दो में द्वितीय और दो में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को 22700 रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
विज्ञापन
बीए तृतीय वर्ष की छात्रा प्रियंका ने तीन अलग-अलग एकल गायन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। आईजी कॉलेज की छात्राओं ने संगीत, वाद-विवाद और ललित कला की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
विज्ञापन